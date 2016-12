KOH PHANGAN: Ein privates Krankenhaus auf Koh Phangan ist von seiner 100.000-Baht-Forderung an eine britische Touristin zurückgetreten, die nicht genug Geld hatte, um die Rechnung zu begleichen.

Die Frau war im dritten Monat schwanger und hatte die Full Moon Party besucht. Wegen einer Blutung in der Gebärmutter suchte sie die Klinik auf, zudem litt sie an Ohnmachtsanfällen. Sie erklärte, dass sie nur wenig Geld, jedoch eine Reisekrankenversicherung abgeschlossen hätte. Die Ärzte überwiesen die Frau in ein Partnerkrankenhaus nach Koh Samui. Als ihr die Rechnung in Höhe von 103.319 Baht überreicht wurde, stellte sich heraus, dass ihre Reisekrankenversicherung im Fall einer Schwangerschaft keine Kosten übernimmt.

Da die Frau kein Geld hatte, zog das Krankenhaus ihren Reisepass ein und drohte ihr mit rechtlichen Schritten, weshalb sie nicht ihren Heimflug nach Großbritannien antreten konnte. Freunde sammelten für sie 20.000 Baht und verhandelten mit dem Krankenhaus über einen Preisnachlass. Als thailändische Bekannte der Frau die Touristenpolizei über den Fall informierten und auch Reporter von Workpoint News hinzugezogen wurden, rückte das Krankenhaus von seiner Geldforderung ab, gab der Touristin sogar ihr Geld wieder und händigte den Reisepass aus.