Von: Redaktion DER FARANG | 28.01.17

MEDELLÍN (dpa) - Ein kolumbianisches Krankenhaus ist bislang nicht für die Behandlung von Überlebenden des Flugzeugabsturzes der brasilianischen Fußballmannschaft Chapecoense bezahlt worden. Der Chef des Krankenhauses San Juan de Dios, Guillermo Molina, gab an, es seien noch umgerechnet knapp 30.000 Euro an unbezahlten Rechnungen offen, wie die Zeitung «El Tiempo» am Donnerstag berichtete.

Er habe Verantwortliche bei dem Betreiber des Unglücksfluges, der Fluglinie LaMia kontaktiert, aber es gebe noch keine Lösung, sagte Molina. Auch Anfragen beim Verein und dem brasilianischen Fußballverband seien erfolglos geblieben. In dem Krankenhaus wurden die überlebenden Chapecoense-Spieler Alan Ruschel und Neto sowie der Journalist Rafael Henzel behandelt.

Die Mannschaft war Ende November auf dem Weg zum Finalhinspiel um die Copa Sudaméricana, als das Flugzeug wegen Spritmangels kurz vor der Landung in Medellín an einem Berg zerschellte. 71 Menschen kamen ums Leben.