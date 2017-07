Kran bricht auf Baustelle in China zusammen: Sieben Tote

PEKING (dpa) - Beim Zusammenbruch eines Krans auf einer Baustelle im Süden Chinas sind sieben Menschen ums Leben gekommen.

Zwei weitere seien am Samstagabend in ein Krankenhaus in der Stadt Guangzhou im Bezirk Haizhu gebracht worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die Bezirksregierung. Beide befänden sich im stabilen Zustand. Eine Untersuchung zur Ermittlung der Ursache für das Unglück sei eingeleitet worden..