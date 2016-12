Von: Redaktion DER FARANG | 08.12.16

CHIANG MAI: Die Polizei hat einen 38 Jahre alten Koreaner festgenommen, der thailändischen Frauen gegen eine hohe Gebühr Ehe und Arbeitsgenehmigung in Südkorea versprochen hatte.

Heiratswillige Thais mussten dem Koreaner 380.000 Baht zahlen. Für diesen Betrag sagte ihnen der Ausländer den Flug nach Seoul, die Ehe mit einem Südkoreaner und eine Arbeitsgenehmigung zu, berichtet „Thairath“. Laut der Polizei sollen Dutzende Thais landesweit auf den Mann hereingefallen sein. Denn kaum hatte er das Geld kassiert, brach er den Kontakt zu den Frauen ab.

Der Betrüger war per Haftbefehl gesucht und von Beamten der Polizeistation Phupingkrachaniwet verhaftet worden. Thai-Frauen versprach er Ehen und Arbeitsgenehmigung ebenso in Japan. Die Beamten ermitteln jetzt, ob die thailändische Ehefrau des Südkoreaners an dem Schwindel beteiligt war.