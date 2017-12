Von: Redaktion DER FARANG | 11.12.17

PHUKET: In einem Gully an der Thepkasattri Road im Bezirk Thalang wurde Samstagnacht eine kopflose Leiche entdeckt.

Ein 35 Jahre alter Mann hatte an einem Stand Essen gekauft und seinen Autoschlüssel verloren. Weil er annahm, der Schlüssel sei in den Gully gefallen, leuchtete er mit seinem Handy durch den Rost. Er blickte auf einen menschlichen Körper. Bei Ankunft der Polizei Thalang hatte sich am Fundort bereits eine große Menschenmenge versammelt. Die Beamten öffneten den Gullydecke und zogen eine Leiche heraus. Bekleidet war sie mit einem T-Shirt und langen Jeans, am linken Arm sahen die Polizisten grüne und rote Armbänder und ein Tattoo. Trotz längerer Suche konnten die Ermittler den Kopf nicht finden. In der Bekleidung steckten keine Identifikationsdokumente. Die Leiche wurde in das Thalang Hospital zur Autopsie gebracht..