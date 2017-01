BANGKOK: Die kühle Jahreszeit ist Festivalzeit in Thailand. So wird auch in Bangkok wieder bis zum 26. Februar jeden Sonntag um 17.30 Uhr die beliebte Veranstaltungsreihe „Concert in the Park“ im Lumpini-Park fortgesetzt.

Wie bereits in den Vorjahren, dürfen sich die Besucher auf musikalische Aufführungen des Royal Bangkok Symphony Orchestra in der Sala Bhirom Bhakdi freuen, umgeben von tropischer Flora und Fauna. Aufgeführt werden klassische Stücke, Pop-Klassiker, Filmmusiken, Broadway-Hits und thailändische Stücke des Orches­ters. Der Eintritt ist frei.



Infos: http://bangkoksymphony.org/V5/home.html.