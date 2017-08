PATTAYA: Die Vorbereitungen zur „ASEAN International Fleet Reviews 2017“, die zum 50-jährigen Jubiläum des Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN) am Hafen und Strand in Pattaya vom 13. bis zum 22. November veranstaltet wird, laufen auf Hochtouren.

An der militärischen Flottenparade werden 40 Kriegsschiffe aus den ASEAN-Mitgliedsstaaten teilnehmen. Auch kulturell wird einiges geboten. So wird am Donnerstag, 16. November ein Musikfestival veranstaltet.



Live auf der Bühne stehen unter anderem K.U. Winds mit Orchester und die Takeshi Band, NYJO und Jame Flynn, Koh Mr. Saxman und das SOS-Orchester, die ASEAN All Stars und Parkinson.



Infos: http://aseanifr2017.com.