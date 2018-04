Kontrolle von überladenen LKWs

Von: Björn Jahner | 09.04.18

Foto: The Nation

THAILAND: Die Behörden haben ihre Kontrollen verschärft, um überladene Lastkraftwagen aus dem Verkehr zu ziehen.

Ausgestattet mit mobilen Waagen, aber auch an den fest installierten Wiegestationen, gelang es den Ordnungshütern, zwischen Oktober 2016 und dem 28. Februar dieses Jahres 6.552 LKWs aus dem Verkehr zu ziehen, die ihr zulässiges Gesamtgewicht überschritten hatten. Spediteuren, die der LKW-Überladung überführt werden, droht eine Haftstrafe von bis zu sechs Monaten und/ oder ein Bußgeld in Höhe 10.000 Baht. Den Behörden folgend, sind überladene Lastwagen maßgeblich für Schäden auf Straßen, Brücken und in Tunnel verantwortlich.