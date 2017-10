PATTAYA: Nach der wochenlangen Meeresverschmutzung im Juli am Stadtstrand an der Beach Road, über die landesweit in allen thailändischen Medien berichtet wurde und die in der Bevölkerung für eine Welle der Empörung gesorgt hat, greift nun die Regierung ein.

Das Umweltministerium hat Pattaya zur ersten Touristendes­tination ernannt, in der Wasserverschmutzung kontrolliert und entgegengewirkt werden soll. Als erste Maßnahme organisierte Umweltminister Surasak Karnjanarat ein Seminar im Grand Palazzo Hotel, an dem über 500 Beamte der Provinzverwaltung, des Militärs und der Polizei teilnahmen.



Gemäß Jatuporn Buruspat, Generaldirektor des Amts für Wasserressourcen, wirken sich die gestiegenen Touristenzahlen zwar positiv auf die Wirtschaft aus, nicht jedoch auf die Umwelt und den maritimen Lebensraum. Daher sei es das oberste Ziel der Regierung, dass in Zukunft keine ungeklärten Abwässer oder gar Müll aufgrund defekter Pumpen ins Meer geleitet werden. So hat die Regierung angekündigt, die Einhaltung von Umweltauflagen strenger zu kontrollieren. Die Stadtverwaltung hingegen wurde zu mehr Effizienz im Abwassermanagement angehalten. Doch das bedarf Taten, statt Worte. Gemäß dem Ministerium gibt es in Pattaya 1.047 Abwasser- und Abfallquellen, Tendenz steigend.