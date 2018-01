Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.18

BANGKOK: Das Verwaltungsgericht wies am Montag erneut einen Antrag der ehemaligen Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra auf Unterlassungsklage gegen eine Regierungsanordnung zur Zahlung von 35 Milliarden Baht als Entschädigung für ihre Verfehlungen beim Reisförderprogramm ihrer Regierung zurück.

Das Gericht argumentierte, es würden nicht genügend Fakten vorliegen, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Anordnung rechtswidrig gewesen sei. In einer vom Gericht veröffentlichten Erklärung hieß es, es habe keine Befugnis, die Verfügung zu kippen. Im Oktober 2016 hatte das Finanzministerium eine Verwaltungsverfügung für Yingluck zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 35 Milliarden Baht erlassen. Ein Schaden in dieser Höhe sei dem Staat durch das korruptionsgeplagte Reisförderprogramm entstanden, hieß es. Yingluck wurde in ihrer Eigenschaft als Regierungschefin und Vorsitzende des Nationalen Ausschusses für Reispolitik für die Schäden verantwortlich gemacht.

Im April 2017 wies das Verwaltungsgericht den ersten Antrag von Yingluck auf einstweilige Verfügung mit der Begründung zurück, dass die Verwaltungsverfügung des Finanzministeriums nicht tatsächlich umgesetzt worden sei. Yingluck reichte später einen zweiten Antrag auf einstweilige Verfügung ein, nachdem ihre Bankkonten von den Behörden eingefroren worden waren. Yinglucks Anwalt, Noppadon Laothong, sagte am Montag, er werde sich darauf konzentrieren, dass die administrative Anordnung rechtswidrig sei. Er sagte, die Behörden hätten 12 bis 13 Bankkonten eingefroren und ein Pfandrecht gegen ein Haus von Yingluck eingereicht. Die ehemalige Premierministerin war im August aus Thailand geflohen und soll sich in London aufhalten. Sie wurde in Abwesenheit vom Obersten Gerichtshof zu einer Haft von fünf Jahren verurteilt.

Andere Mitglieder des Yingluck-Kabinetts sahen sich ebenfalls mit ähnlichen administrativen Anordnungen konfrontiert, um Entschädigungen zu zahlen, die angeblich beim Reisförderprogramm entstanden waren. Der ehemalige Handelsminister Boonsong Teriyapirom wurde zur Zahlung von 1,76 Milliarden Baht verurteilt, und sein ehemaliger Stellvertreter Poom Sarapol zur Zahlung von 2,24 Milliarden Baht. Sowohl Boonsong als auch Poom verbüßen lange Haftstrafen, nachdem die Strafkammer des Obersten Gerichtshofs für politische Amtsträger sie für schuldig befunden hat, Unregelmäßigkeiten begangen zu haben, die sich aus dem Reisverpfändungsplan ergeben