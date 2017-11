Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.17

Foto: The Nation

UBON RATCHATHANI: Eine 65-jährige Frau aus dem Bezirk Pibul Mangsahan der Nordostprovinz Ubon Ratchathani, hat am Gartentor ihres Hauses eine Kontaktanzeige angebracht, auf der Suche nach einem Lebensgefährten.

„Frau 65, sucht einen Freund zwischen 60 und 70 Jahren, Rentner, der gut und aufrichtig ist sowie bei guter Gesundheit. Interessenten melden sich bitte hier“, heißt es auf dem Schild.

Die Frau erklärte in der Zeitung „The Nation“, ihr erster Ehemann, ein Luftwaffenoffizier und Vater ihrer beiden Kinder, trank viel und stritt sich oft mit ihr. Deshalb ließ sie sich von ihm scheiden und heiratete einen Deutschen, mit dem sie 13 Jahre lang in seiner Heimat lebte. Auch diese Ehe wurde geschieden, sie kehrte nach Thailand zurück und lebt seitdem allein. Weil sie sich seit der Trennung von ihrem zweiten Ehemann einsam fühle, versuche sie auf diese Weise einen neuen Partner zu finden. Ihre letzten Lebensjahre, so die Frau, möchte sie gern mit jemandem gemeinsam verbringen.



Zwei Männer hätten sich bereits bei ihr gemeldet, der Richtige sei jedoch noch nicht dabei gewesen.