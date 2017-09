Von: Redaktion DER FARANG | 19.09.17

MANILA (dpa) - In der von Islamisten besetzten südphilippinischen Stadt Marawi arbeiten Regierungstruppen an der Befreiung Dutzender Geiseln. Zuletzt konnten Soldaten einen 51 Jahre alten Priester und einen 29 Jahre alten Lehrer aus einer Moschee befreien, wie ein hochrangiges Armeemitglied am Montag in Manila sagte. Die beiden seien zusammen mit 35 anderen Geiseln gefangen gehalten worden. In der Moschee gebe es mehrere Tunnel und geheime Verstecke. «Wir versuchen, die übrigen Geiseln lebend zu retten.»

Die Auseinandersetzung zwischen der Armee und den Islamisten begann Ende Mai, nachdem Regierungstruppen versucht hatten, einen Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat in Marawi festzunehmen. Seitdem sind mehr als 900 Menschen getötet worden, mehr als eine halbe Million der Einwohner mussten ihr Zuhause verlassen.