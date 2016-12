Von: Redaktion DER FARANG | 13.12.16

PATTAYA: Eine große Menge von Allergenen leben und gedeihen innerhalb der Lüftungsanlage Ihres Autos und werden im ganzen Fahrzeug verteilt, wenn das Gebläse eingeschaltet ist. Diese Allergene, Schimmelpilze und Bakterien sind die Ursache für zahlreiche Erkrankungen der Atemwege, einschließlich Husten und Halsschmerzen sowie Allergien und gefährden Ihre Gesundheit.

Eine saubere Lüftungsanlage wird nicht nur durch Austausch der Innenraumluftfilter von Zeit zu Zeit erreicht. Was viele nicht wissen: Alle Bakterien, die in den Rohrleitungen bleiben, sind in nur wenigen Tagen wieder im Filter und somit wieder im Innenraum Ihres Fahrzeuges. Gerade in unserem heißen und feuchten Klima gedeihen diese Erreger prima und sind oft für eine Erkrankung der Atemwege und Lunge verantwortlich.

Aus diesem Grund haben wir jetzt eine ganz neue komplette Hygienelösung (Steamer Technology) für Klimaanlagen und Fahrzeuginnenraum angeschafft, die sicherstellt, dass Sie ohne Gefährdung einer Erkrankung Auto fahren können. Das Ultimate-AC-Desinfektions-Gerät reinigt die Rohrleitungen so, dass sie frei von jeglichen Bakterien und Schimmelpilze sind!

Spezialaktion bis Ende Dezember

Noch bis Ende Dezember 2016: Jetzt nur 900 Baht (statt 1.400 Baht)! Rufen Sie uns an, Tel.: 085-299.6188 (Deutsch).Die Arbeit ist in nur 45 bis 50 Minuten durchgeführt. Inzwischen genießen Sie in unserer Lounge einen feinen Kaffee mit Schweizer Schokolade oder eine Cola, Sprite, Wasser usw.

Herzlich willkommen! Achara, Martin und James mit dem ganzen Team von Europa Auto Service in Pong/ Pattaya.

Classic Car Days Pattaya Europa Auto Service ist offizieller Silber-Sponsor der „Classic Car Days Pattaya“ am 25./26. März 2017. Mehr Infos unter www.classic-car-friends-pattaya.com.