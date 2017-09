BANGKOK: Das von Berufspendlern lange ersehnte Kombiticket für alle Nahverkehrssysteme Bangkoks, die sogenannte „Mangmoom Card“, wird am 1. Oktober dieses Jahres eingeführt. Der Geltungsbereich ist vorerst auf 800 Linienbusse beschränkt, die Zahl wird bis zum Frühjahr 2018 auf 2.600 erhöht.

Ab Juli kommenden Jahres kann das Ticket voraussichtlich auch in den MRT-Zügen der Purple-, Green- und Blue Line sowie des Airport Rail Links eingesetzt werden, zudem als praktisches E-Wallet für die bargeldlose Zahlung in beim Handelsministerium registrierten Geschäften.

Die elektronische Zahlung des Fahrpreises hat zur Folge, dass die Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) 2.000 Busschaffner in den Vorruhestand schickt. Sie sollen eine Abfindung in Höhe von je 1 Million Baht erhalten.

Der für Ausländer vielleicht merkwürdig klingende Name – „mangmoom card“ („Spinnen-Karte“) – wurde gewählt, da sich Karteninhaber wie eine Spinne im gesamten Nahverkehrsnetz mit nur einer einzigen Karte frei bewegen können.