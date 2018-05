MÜNSTER (dpa) - Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos hat sich besorgt über die zunehmende Zahl der Einwanderer aus dem kriselnden Nachbarland Venezuela geäußert.

«Wir benötigen internationale Hilfe, die Situation ist sehr schwierig», sagte er am Rande des Katholikentages in Münster der Deutschen Presse-Agentur. Der sozialistischen Regierung Venezuelas warf er vor, die humanitäre Krise zu leugnen und dadurch die Lage zu verschärfen.

Wegen der desolaten Wirtschafts- und Versorgungslage in Venezuela verlassen immer mehr Menschen das Erdöl-Land. Nach Angaben der Einwanderungsbehörde leben bereits mehr als 650 000 Venezolaner dauerhaft in Kolumbien, das rund 49 Millionen Einwohner hat. «Mit dem venezolanischen Volk sind wir solidarisch, nicht aber mit dem räuberischen Regime, das diese humanitäre Krise verursacht», betonte Santos, der einen Politikwechsel in Venezuela fordert.

Das Ergebnis der anstehenden Präsidentenwahl dort werde die Regierung in Bogotá nicht anerkennen, sagte Santos. Venezuelas Opposition, mehrere internationale Organisationen und auch andere Staaten befürchten, dass die Abstimmung nicht frei und fair ablaufen wird. Die Wiederwahl von Staatschef Nicolás Maduro am 20. Mai gilt als sicher.