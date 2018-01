Von: Björn Jahner | 14.01.18

PATTAYA: Im Gegensatz zu den Kokosnussfarmern in Samut Prakan, die aufgrund von Überproduktion unter einem Preisverfall von bis zu 70 Prozent leiden, freuen sich die Plantagenbesitzer in Banglamung über Preisstabilität.

Während Kokosnüsse in Banglamung für 10 Baht pro Stück gehandelt werden, liegt der Stückpreis in Samut Prakan bei lediglich drei Baht. Grund: der ungebremste Durst von Touristen in Pattaya nach der Milch der Nuss beschert ihnen ein konstantes Einkommen. Zudem verkauft der Großteil der über 6.000 Farmer in Takhiantia, Pong, Khao Maikaew, Nongplalai, Huay Yai und Nongprue seine Kokosnüsse ohne Zwischenhändler direkt, wodurch die Preise stabil bleiben.