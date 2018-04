Von: Björn Jahner | 08.04.18

PATTAYA: Nachdem Pattayas Bürgermeis­ter angekündigt hat, der Abfallproblematik auf Koh Larn zukünftig mehr Aufmerksamkeit zu schenken, stattete auch der Gouverneur von Chonburi, Prakrathorn Thaichai, der Insel kürzlich einen Besuch ab, um sich über die Müllsituation aus erster Hand zu informieren.

Auch, wenn Prakrathorn zugab, dass sich die Situation zu einer handfesten Krise zugespitzt habe, konnte auch er keinen Lösungsvorschlag präsentieren. Jedoch versicherte er den anwesenden Reportern von „Sophon Cable TV“, dass das Problem schnellstmöglich angegangen werden müsse. Gemäß dem Gouverneur ist der Müllberg auf der offenen Deponie nahe des beliebten Touristenstrandes Samae bereits auf über 50.000 Tonnen angestiegen, 20.000 Tonnen kommen täglich hinzu. Der Großteil soll aus dem Tourismus stammen.

Prakrathorn erklärte, dass es den Behörden an ausreichend Arbeitern fehlen würde, um den Abfall zu trennen und es darüber hinaus an Platz mangele, um den in den Himmel stinkenden Unrat zu vergraben oder ordnungsgemäß zu lagern. Zudem soll auch das einzige Boot, das die Abfälle bisher zum Festland abtransportiert hatte, abgeschafft worden sein.