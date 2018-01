Von: Björn Jahner | 09.01.18

PATTAYA: Tagtäglich wächst der Müllberg auf Koh Larn um 30 Tonnen in die Höhe. Eine Lösung des Problems konnte auch ein Jahr nach dem letzten Brainstorming der zuständigen Behörden nicht präsentiert werden.

Zwar wurde die Bangkoker King Mongkut’s University beauftragt, Lösungsvorschläge zu erarbeiten, die Ergebnisse liegen jedoch immer noch nicht vor. Fakt ist: täglich besuchen 10.000 bis 12.500 Urlauber die Pattaya vorgelagerte Badeinsel und verursachen mehr Müll, als mit Booten ans Festland abtransportiert werden kann. Nach Behördenaussagen, rotten derzeit 30.000 Tonnen Müll auf Koh Larn ungeschützt vor sich hin. Die Stadtverwaltung zieht nun als vorläufige Notlösung in Betracht, mehr Frachtkähne anzuschaffen, um den Unrat auf dem Wasserweg zur Deponie Khao Maikaew zu bringen. Das Problem: die Müllkippe ist bereits seit Jahren an ihre Kapazitätsgrenze geraten. Eine Alternative wäre, so die Behörden, die Abfälle direkt auf Koh Larn zu verbrennen. Für welche Option sich die Verantwortlichen auch entscheiden, beide stellen keine langfristige Lösung des Problems dar.