Von: Björn Jahner | 06.05.18

PATTAYA: Die Behörden führten an den Stränden auf der Pattaya vorgelagerten Badeinsel Larn einen Inspektionsbesuch ab und stellten fest, dass viele Gewerbetreibenden illegal öffentliches Land für ihre Geschäftstätigkeiten nutzen.

So an den Stränden Tawaen und Samae, wo Strandmobiliar auf den Fußwegen platziert wurde, um mehr Gäste unterbringen zu können. Die Gewerbetreibenden wurden aufgefordert, die Wege zu räumen sowie am Strand die ihnen zugeordnete Größe der Parzellen für Liegestühle und Sonnenschirme einzuhalten, um Touristen genug Freiflächen zu bieten, in denen sie sich kostenlos mit einem Handtuch in den Sand legen können. Kommen sie der Aufforderung nicht nach, droht ihnen der Abriss ihrer Bebauungen.