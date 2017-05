Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.17

KOH CHANG: Die Verwaltung der Ferieninsel hat Besucher, Bewohner und Hoteliers vor Starkregen mit Überschwemmungen und Erdrutschen gewarnt.

Bezirkschef Kamthon Wehon sagte nach einem Treffen mit Dorfvorstehern und Verwaltungsmitarbeitern, bis Ende des Monats sei mit heftigen Niederschlägen zu rechnen. Weil zahlreiche Wohnhäuser und Hotels in Hanglage errichtet worden seien und niederstürzenden Wassermassen im Wege ständen, könnten Hochwasser und Schlammlawinen das Fundament von Gebäuden beschädigen und diese einstürzen.

In der Vergangenheit haben sich auf der Koh Chang bei Starkregen in Minutenschnelle Sturzfluten gebildet. Im Juni letzten Jahres war nach stundenlangen, heftigen Niederschlägen ein zweistöckiges Hotel eingestürzt. Eine Frau starb in den Trümmern, fünf Urlauber erlitten Verletzungen.