Von: Redaktion DER FARANG | 08.11.17

WIEN (dpa) - Die 38-jährige Elisabeth Köstinger soll neue Präsidentin des Nationalrats in Österreich werden.

Die ÖVP-Generalsekretärin und Vertraute von Parteichef Sebastian Kurz (31) werde bei der konstituierenden Sitzung des Parlaments am Donnerstag für dieses Amt kandidieren, berichtete die Nachrichtenagentur APA am Dienstag. Sie wäre nach Barbara Prammer (SPÖ) und Doris Bures (SPÖ) die dritte Frau in Folge, die das Amt der Ersten Nationalratspräsidentin übernimmt. Die Verweildauer im zweithöchsten Staatsamt könnte aber nur kurz sein. Die Ex-EU-Parlamentarierin gilt bei einem erfolgreichen Abschluss der aktuellen Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und rechter FPÖ als Minister-Kandidatin..