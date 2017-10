BANGKOK: Thais und Ausländer können das Gelände des Königlichen Krematoriums gegenüber dem Großen Palast vom 2. bis 30. November täglich von 7 bis 22 Uhr in Gruppen bis zu 5.000 Besuchern je Stunde besichtigen.

Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn wird die zu besichtigenden Ausstellungen am Donnerstag, 2. November, um 7 Uhr eröffnen. Besucher werden vor dem Krematorium eine Ausstellung zu königlichen Projekten sehen, anschließend zu sechs Ausstellungshallen geleitet. Am ersten Tag sind Aufführungen geplant, abends vor dem Krematorium Maskentanz zum Ramakian-Drama und kulturelle Darbietungen auf der nördlichen Bühne. Alle Besucher haben sich angemessen zu kleiden: keine Shorts, keine ärmellosen Shirts, keine Strapblusen. Die Bangkok Mass Transit Authority wird an allen Ausstellungstagen von 4 bis 23 Uhr auf sechs Busrouten einen kostenlosen Transport ermöglichen. Täglich werden auf dem Platz Sanam Luang über 100.000 Besucher erwartet.