Von: Redaktion DER FARANG | 18.08.17

BANGKOK/KHON KAEN: Acht junge Menschen müssen sich vor einem Militärgericht wegen Majestätsbeleidigung verantworten, weil sie Portraits der königlichen Familie in Brand gesteckt hatten. Unter den Angeklagten ist ein 14-Jähriger.

Die Angeklagten wurden nach Angaben der Thai Lawyers for Human Rights im Mai in der nordöstlichen Provinz Khon Kaen wegen Vandalismis verhaftet. Sie hatten im Stadtgebiet Portraits des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej und dessen Nachfolger König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun in Flammen aufgehen lassen.

Die acht jungen Männer aus Khon Kaen waren nach 48 Tagen aus der Haft entlassen worden, sind aber der Rechtsanwaltsvereinigung zufolge am Mittwoch erneut festgenommen und der Majestätsbeleidigung angeklagt worden. Ihnen wurde eine Freilassung auf Kaution verwehrt. Ob und wie der 14-Jährige verurteilt werden kann, ist derzeit unklar. Er kommt womöglich vor ein Jugendgericht.

Majestätsbeleidigung kann in Thailand mit einer Haft bis zu 15 Jahren bestraft werden. Seit dem Militärputsch im Mai 20014 sind laut der Rechtsanwaltsvereinigung für Menschenrechte 93 Fälle mit 138 Angeklagten strafrechtlich verfolgt worden.