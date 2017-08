Von: Redaktion DER FARANG | 27.08.17

BANGKOK/UTHAI THANI: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun hat für das Not leidende Bangkoker Hundeheim in der nördlichen Provinz Uthai Thani Futter gespendet.

Der Herrscher hatte am Freitag AVM Thawatchai Srikaew, Leiter der königlichen Tierpflegebehörde, zum Bezirk Tapphan in Uthai Thani geschickt. Der König, so Thawatchai, sorge sich um die Hunde in dem überfüllten Tierheim. Dort leben Straßenhunde, ausgesetzte und behinderte Tiere. Das Hundeheim der Stadt Bangkok hat eine Fläche von 200 Rai und ist für 800 Vierbeiner vorgesehen. Inzwischen müssen dort täglich rund 5.000 Hunde gefüttert und betreut werden.