Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.17

Der 89-jährige Somdet Phra Maha Muneewong übernimmt am 12. Februar sein neues Amt. Foto: The Nation

BANGKOK: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun hat Somdet Phra Maha Muneewong zum neuen Obersten Patriarchen ernannt. Das hat Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha am Dienstag mitgeteilt.

Der Premier hatte dem König fünf ältere Mönche als Kandidaten genannt. Der 89-jährige Somdet Phra Maha Muneewong übernimmt am 12. Februar bei einer Zeremonie sein neues Amt. Geboren am 26. Juni 1927, wurde er bereits im Alter von zehn Jahren in seiner Heimatprovinz Ratchaburi als Novize ordiniert. Mithin hat er 80 Jahre in Tempeln verbracht. Heute ist er Abt des Wat Ratchabophit, Seniormitglied des Ordens Dhammayuti und Mitglied des Obersten Sangha-Rats, dem höchsten Gremium der Buddhisten in Thailand.



Obwohl der letzte Oberste Patriarch im Jahr 2013 im Alter von 100 Jahren gestorben war, war bis jetzt kein Nachfolger eingesetzt worden. Somdej Phra Maha Ratchamangalacharn war vorgeschlagen worden, doch unter den Buddhisten gab es erhebliche Kritik an seiner Person. So soll er enge Beziehungen zur umstrittenen Dhammakaya-Sekte unterhalten. Ministerpräsident Prayut Chan-o-acha hatte als letzte Instanz die Ernennung von Somdej Phra Maha Ratchamangalacharn immer wieder herausgezögert. Das Übergangsparlament hatte kürzlich das Sangha-Gesetz geändert und dem König die letzte Entscheidung über die Ernennung eines Obersten Patriarchen zugebilligt.