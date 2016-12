Von: Redaktion DER FARANG | 12.12.16

BANGKOK: Anlässlich seiner Proklamation hat Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun Zehntausende Gefangene begnadigt.

Nach einem Bericht der „Bangkok Post“ werden in diesen Tagen 30.000 Gefangene vorzeitig entlassen, und bei weiteren 70.000 soll die Haftzeit verkürzt werden Der König hat Frauen und Männer mit kurzer Haftzeit oder gesundheitlichen Problemen begnadigt. Zudem Gefangene, die mehr als die Hälfte ihrer Strafzeit abgesessen haben. Nicht aus der Haft entlassen werden Vergewaltiger, Wiederholungstäter und Drogenstraftäter. Zum Tode Verurteilte können mit einer lebenslänglichen Haftzeit rechnen, ebenso kann lebenslänglich reduziert werden. Ein Ausschuss wird jetzt entscheiden, welche Frauen und Männer für das Königliche Pardon infrage kommen.

Unter den Häftlingen, die freikommen sollen, ist der weithin bekannte Chuvit Kamolvisit. Der ehemalige Vorsitzende der Partei Rak Thailand war im Januar dieses Jahres vom Obersten Gerichtshof zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Er hatte im Jahr 2003 mehr als 130 Männer beauftragt, 60 Bars niederzureißen. Auf 10 Rai am Sukhumvit Square (Sukhumvit Soi 10) hatten sich Bier-Bars angesiedelt, die Chuwit Kamolvisit in einer Nacht- und Nebelaktion dem Erdboden gleich machen ließ. Damals sagte er, als Grundbesitzer habe er nur sein Recht durchsetzen wollen. Chuwit Kamolvisit ist eine schillernde Figur: Medien nannten den Besitzer zahlreicher Massagesalons Bangkoks Bordell-König. Später verkaufte er die Etablissements und stieg in die Politik ein. In den folgenden Jahren informierte er immer wieder die Polizei über illegale Spielcasinos in Bangkok.