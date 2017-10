Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.17

WIEN (dpa) - In Österreich sehen die konservative ÖVP und die rechte FPÖ erhebliches Sparpotenzial für künftige Budgets. Es gehe darum, das Land besser zu verwalten und Reibungsverluste zu minimieren, erklärte ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger am Montag in Wien. Auch FPÖ-Vize Norbert Hofer sah finanzielle Spielräume.

Beide Seiten nannten nach einem ersten grundsätzlichen Kassensturz aber keine weiteren Details zu den konkreten politischen Plänen. Nun würden ihre Koalitionsverhandlungen auf allen Ebenen intensiv fortgesetzt, hieß es. ÖVP-Chef Sebastian Kurz und der FPÖ-Vorsitzende Heinz-Christian Strache würden am Freitag eine weitere Bilanz ziehen. Es seien bisher «sehr, sehr gute Gespräche», sagte Hofer. ÖVP und FPÖ wollen spätestens bis Weihnachten ein Regierungsbündnis eingehen.