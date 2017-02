Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.17

BANGKOK: Der Klimawandel wird in den kommenden Jahrzehnten schwerwiegende und weitreichende Auswirkungen auf das Königreich und deren Bevölkerung haben.

Laut den Wissenschaftlern wird der Klimawandel alle Bereiche treffen: Tourismus, Gesundheitswesen, Fischerei und Landwirtschaft. Bauern müssen sich auf Ernteausfällen besonders bei Reis, Zucker und Manik einstellen.

Nach dem jüngsten Bericht des Thailand Research Fund mit unterschiedlichen Studien zum Klimawandel haben sich die Temperaturen in den letzten 40 Jahren stark erhöht. Die höchsten Temperaturen stiegen um 0,96 Grad Celsius an, die Durchschnittstemperatur um 0,92 Grad und die niedrigsten Temperaturen um 1,04 Grad. Verstärkt haben sich in der Vergangenheit die Niederschläge, und die Stürme sind seit 1970 heftiger geworden. In einigen Landesteilen hat die Trockenheit massiv zugenommen und die Ernten der Landwirte reduziert.

Nach dem Bericht soll der Meeresspiegel in den kommenden 30 Jahren um 10 bis 20 Zentimeter steigen. Als Folge werden weite Landstriche im westlichen Teil Bangkoks und in den Provinzen Samut Prakan und Chachoengsao überflutet.