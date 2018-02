Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.18

PATTAYA: Die Stadtverwaltung und die Staatliche Eisenbahngesellschaft haben sich auf einen Sonderzug mit Klimaanlage zwischen Bangkok und Pattaya geeinigt.

Die vor allem für Touristen gedachte Verbindung mit drei Waggons soll ab März nur an Samstagen und Sonntagen für einen Zeitraum von sechs Monaten starten. Der Sonderzug wird Bangkok um 6.30 Uhr verlassen und um 9 Uhr in Pattaya eintreffen. Zurück geht es um 15.50 Uhr ab Pattaya mit der Ankunft in Bangkok um 18.50 Uhr. Der Zug hält in Sri Racha, Nordpattaya, am Schwimmenden Markt, Nong Nooch Tropical Garden, Tempel Wat Yan und Phlu Ta Luang, berichtet „Pattaya News“ weiter. Der Fahrpreis steht noch nicht fest. Derzeit verkehrt zwischen Bangkok und Pattaya täglich ein Zug, aber ohne Klimaanlage.