PHUKET: Auf das Kleingeld einer Wechselstube hatte es kürzlich ein Dieb in Thalang abgesehen, der in einer nachts unbesetzten Bude in der Rat-Uthit 200 Pi Road einbrach und 80.000 Baht in Münzen erbeutete.

Nach der Auswertung der Überwachungskamera hatte die Polizei ein leichtes Spiel, den Mann ausfindig zu machen und ihn in seinem gemieteten Haus in Baan Bang Jo in Thalang festzunehmen. Er gestand die Tat und sagte aus, dass er mit der Beute seine Schulden begleichen wollte.