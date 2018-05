Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.18

Ein Leser beklagt sich über das tägliche Stauproblem an den neuen Mautstellen auf dem Motorway 7:

Dass die Probleme an den Mautstellen behoben sein sollen, ist wieder so ein Witz oder? Ich fahre jeden Tag zur Arbeit von Ost-Pattaya nach Chonburi. Jeden Tag gibt es lange Schlangen an den Mautstellen Laem Chabang, Sriracha und Rayong. Die Mautstationen sind viel zu nah an der Autobahn, so dass es keine Pufferzone gibt und sich der Stau auf allen drei Fahrsteifen der Autobahn bildet. Dies ist eine klassische Fehlplanung.

Eduard, Pattaya

