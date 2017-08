SUKHOTHAI: Derzeit lohnt ein Besuch der ehemaligen Königsstadt Sukhothai besonders.



Bis zum 7. September wird jeden Freitag sowie am Geburtstag der Königin am 12. August, eine beeindruckende Klang- und Lichtshow veranstaltet, bei der die Ruinen des Wat Sa Si im Geschichtspark Sukhothai grandios in Szene gesetzt werden. Die Aufführung entführt die Zuschauer ins sagenumwobene Königreich Sukhothai, das vom 13. Jahrhundert bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts bestand.



Die Klang- und Lichtshow beginnt jeweils um 19.30 Uhr. Weitere Informationen erteilt das Lokalbüro der Tourism Authority of Thailand (TAT) in Sukhothai, Tel.: 055-616.228/9.