Kirchen öffnen sich für homosexuelle Paare

Von: Michael Evers, dpa | 02.01.17

HANNOVER (dpa) - Ob mit Eintrag ins Kirchenbuch, einem einfachen Segen oder noch inoffiziell: Der Weg zum Traualtar wird für homosexuelle Paare in Deutschland leichter. Mehrere evangelische Landeskirchen haben das Bündnis zweier Frauen oder zweier Männer in diesem Jahr mit der Trauung gleichgestellt. Und auch wenn es in der katholischen Kirche die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare bislang nur heimlich gibt, wird der Ruf nach einer offiziellen Regelung nicht nur an der Basis lauter. Dass der Papst Homosexuellen gegenüber einen völlig neuen Ton anschlägt, sehen viele als Hoffnungszeichen.

«Bei den Evangelischen gibt es eine bunte Landschaft», sagt der Sprecher der Ökumenischen Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche, Markus Gutfleisch. Denn eine einheitliche Regelung schreibt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) den 20 unterschiedlich geprägten Landeskirchen nicht vor. Für eine Gleichstellung mit der Trauung entschieden sich im April die Landeskirchen in Baden, Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz sowie dem Rheinland, im November folgte die Nordkirche. Und auch die konservative sächsische Kirche gab im Oktober grünes Licht für kirchliche Segnungen homosexueller Paare, wenn auch die Gemeinde vor Ort darüber im Einzelfall entscheiden muss.

«Es sind große Landeskirchen, die diese Fast-Gleichstellung beschlossen haben, die kleinen Landeskirchen schauen darauf und ziehen nach», ist sich Gutfleisch sicher. Vorreiter war die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), die 2001 als erste die Segnung homosexueller Paare vorantrieb und seit 2013 den Segnungsgottesdienst ebenfalls als erste mit einer Trauung gleichsetzt, mit einem Eintrag in die kirchlichen Bücher inklusive. Die erste Homo-Hochzeit im August 2013 in Seligenstadt sorgte für entsprechenden Wirbel.

Im Laufe der Jahre haben die meisten der evangelischen Kirchen Regelungen zumindest für eine Segnung homosexueller Paare gefunden. Keinerlei Möglichkeit dazu sieht die Kirche in Württemberg vor, in Anhalt gab es erst zuletzt eine erste Anfrage, über die beraten wird.

Noch nicht so weit ist die katholische Kirche. «Es finden Segnungen statt, es sind einzelne Seelsorger, die dazu bereit sind», sagte Gutfleisch. «Wir hoffen, dass das mehr werden, die das machen.» Mut machen Äußerungen von Papst Franziskus, der in den letzten Monaten sagte, Homosexuelle dürften nicht diskriminiert und ausgegrenzt werden. «Da wird ein völlig neuer Ton angeschlagen», sagt der Sprecher des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Theodor Bolzenius. «Der Papst will, dass wir mit den Menschen anders umgehen.» Wie, das solle der Seelsorger im Einzelfall vor Ort entscheiden.

«Wir würden uns freuen, wenn sich auch in der Lehre kleine Dinge verändern», meint Gutfleisch. Der Papst habe nämlich auch gesagt, «Sünde ist Sünde» - und damit an der grundsätzlichen Einstellung der katholischen Kirche zu Homosexuellen festgehalten. «Ich weiß nicht, wo hier die Sünde liegt bei homosexuellen Menschen.»

Dennoch sieht der Sprecher der Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche Bewegung bei den Katholiken. Für den Ruf nach einer katholischen Segnung gleichgeschlechtlicher Paare wurde die Laienbewegung ZdK im vergangenen Jahr zwar vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, dem Münchner Bischof Kardinal Reinhard Marx, gerügt. Allerdings kam dieselbe Forderung auch vom nicht ungewichtigten Bistum Essen.