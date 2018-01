Von: Björn Jahner | 15.01.18

BANGKOK: Zahlreiche Kinder besichtigten am nationalen Kindertag am Samstag in Begleitung ihrer Eltern den Regierungssitz.

Sie posierten für Fotos mit lebensgroßen Pappaufstellern des Premierministers Prayut Chan-o-cha, der von den Kindern auch „Onkel Tu“ genannt wird und standen brav an, um im Santi Maitree Building einmal auf dem Stuhl des Premiers zu sitzen. Einige Tage zuvor, hatte die Aktion des Regierungschefs, Journalisten für Fragen an die lebensgroßen Aufsteller mit seinem Konterfei zu verweisen, kontroverse Reaktionen ausgelöst. Neben den Pappfiguren Prayuts sorgten als Superhelden verkleidete Personen für Freude und Spaß unter den jungen Besuchern.

Am nationalen Kindertag öffneten viele staatliche Einrichtungen ihre Türen und waren mit einem Zelt am Regierungssitz vertreten. So präsentierte unter anderem die Königlich Thailändische Marine einen Simulator, an diesem die Kinder ausprobieren konnten, ein Marineschiff zu navigieren. Im Zelt des thailändischen Fernsehsenders Thai PBS konnte der Nachwuchs lernen, News wie ein professioneller Nachrichtensprecher vorzutragen, das Armeekrankenhaus bildete Kinder in Herz-Lungen-Wiederbelebung aus und das Rajavithi Hospital in Erste-Hilfe-Maßnahmen.