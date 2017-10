Von: Redaktion DER FARANG | 19.10.17

Ein Leser beklagt sich über das Stauproblem auf Pattayas Naklua Road:

Die Stadtverantwortlichen kriegen das Verkehrsproblem nicht in den Griff. Fast jeden Abend staut sich auf der Naklua Road mehrere Kilometer der Verkehr. Grund sind die beiden Sexshows für chinesische Touristen in der Naklua Road Soi 29/1, die jeden Abend mit hunderten Bussen zu den schlüpfrigen Etablissements gekarrt werden. Und, als wenn das noch nicht ausreicht, ist in direkter Nachbarschaft ein weiteres bereits im Bau!

Tom Gabler, Pattaya