BANGKOK: Nach dem hart erkämpften 2:2 gegen Australien im fünften Spiel der letzten Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland hat Thailands Chefcoach Kiatisak Senamuang die Hoffnung nicht aufgegeben, das Ticket zur WM noch zu schaffen.

Obwohl Thailand in der Gruppe B mit nur einem Punkt aus fünf Spielen Tabellenletzter ist, sieht Kiatsiak bei drei noch ausstehenden Heimspielen gegen Saudi-Arabien, UAE und Irak und zwei Auswärtspartien in Japan und Australien durchaus Chancen auf Platz drei. Die zwei besten Teams in den Gruppen A und B qualifizieren sich direkt für Russland, während die zwei Drittplatzierten gegeneinander antreten und um die Teilnahme am interkontinentalen Play-off gegen ein Team aus der Concacaf-Zone spielen, in dem ein weiterer Teilnahmeplatz vergeben wird.