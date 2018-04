Von: Redaktion DER FARANG | 18.04.18

Foto: The Nation

BANGKOK/PATTAYA: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hat am Dienstag die Ernennung der zwei erfahrenen Politikerbrüder aus der einflussreichen Khunpluem-Familie als Regierungsberater heruntergespielt.

Prayut sagte, er brauche Politiker, die ihn in politischen Angelegenheiten beraten könnten. Sie sollten ihm helfen, die Politik besser zu verstehen. "Ich brauche jemanden, der über Politik Bescheid weiß, um mir Ratschläge zu geben, weil ich nicht weiß, wie Politik funktioniert", sagte der Premier nach einem Bericht der „Nation“. Das Kabinett ernannte am Dienstag den Phalang-Chon-Parteichef Sontaya Khunpluem als Berater des Premierministers und seinen jüngeren Bruder Itthipol zum Berater des Tourismus- und Sportministers Weerasak Kowsurat. Die Ernennung wird als politisch bedeutsam angesehen.

Die Familie Khunpluem gilt an der Ostküste, besonders in der Provinz Chonburi, als einflussreich. Anfang 2000 diente Sontaya als Wissenschafts- und Technologieminister, Tourismus- und Sportminister. Itthipol ist der ehemalige Bürgermeister von Pattaya.

Der Vater der Khunpluem-Brüder, Somchai, besser bekannt als "Kamnan Poh", war früher die einflussreichste Persönlichkeit an der Ostküste und wurde im Januar 2013 in Bangkok verhaftet, nachdem er Jahre zuvor auf der Flucht gewesen war. Er war in Abwesenheit wegen Anstiftung zum Mord zu einer Gefängnisstrafe von 25 Jahren und wegen Korruption zu fünf Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Wegen schwerwiegender Krankheit wurde er im Jahr 2017 vorzeitig aus der Haft entlassen.