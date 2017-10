Von: Redaktion DER FARANG | 27.10.17

WIEN (dpa) - Der scheidende österreichische Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat vor Hetze und Antisemitismus gewarnt. Österreich sei selbstbewusst und patriotisch, aber nicht chauvinistisch, kleingeistig und ängstlich, sagte der Sozialdemokrat am Donnerstag in einer Ansprache zum Nationalfeiertag in Wien. Es gebe «keinen Platz für Hetze und Antisemitismus».

Bei den Wahlen am 15. Oktober hatten die konservative ÖVP und die rechtspopulistische FPÖ deutliche Stimmengewinne verzeichnet. Sie wollen gemeinsam eine Regierung bilden. Die Koalitionsgespräche sind im Gange. Bislang regierte die SPÖ mit der ÖVP.

Kern warnte auch vor EU-kritischen Tendenzen. Der Brexit und die Separatisten in Spanien zeigten, dass das europäische Projekt keine Selbstverständlichkeit sei. «Spaltung kann niemals eine Lösung sein», sagte Kern. «Europa ist unsere Zukunft.»

Der Nationalfeiertag erinnert an den 26. Oktober 1955, als in Österreich offiziell die politische Neutralität begann. Nach dem Zweiten Weltkrieg stand das Land unter Besatzungsrecht und erhielt erst 1955 seine Souveränität zurück. Bis zum 25. Oktober mussten damals alle ausländischen Truppen abziehen.