Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 22.12.16

BANGKOK: Das Board of Investment (BoI) lehnt steuerliche Erleichterungen oder andere Anreize für Autobauer ab, die Hybridelektrofahrzeuge (HEV) in ihre Produktpalette aufnehmen wollen.

Das wäre gegenüber allen Herstellern, die bereits investiert haben und HEVs montieren, unfair, heißt es bei dem BoI. Mehrere Autobauer haben Vergünstigungen gefordert, weil die Nachfrage nach Hybrid­elektrofahrzeugen sehr gering ist und die Produktion teuer kommt. In Thailand werden HEVs derzeit nur von Toyota, Honda und Nissan angeboten. Das Board of Investment hat in Thailand alle größeren Inves­titionen zu genehmigen und gewährt finanzielle Vorteile.