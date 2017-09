PHUKET: Die im Februar dieses Jahres neuinstallierten Verkehrsüberwachungskameras an fünf Kreuzungen der Insel, haben so viele Verstöße gegen die Verkehrsregeln aufgezeichnet, dass der Polizei das Budget ausgegangen ist, um Bußgeldbescheide zu drucken.

Das hat zur Konsequenz, dass die Polizei vorläufig das Drucken von Bußgeldbescheiden eingestellt hat, informiert der Kommandeur der Provinzpolizei Phuket Maj. Gen. Teeraphol Thipjaroen in „The Phuket News“. Gemäß Teeraphol, sei das Drucken der Tickets einfach zu teuer, bemessen an der hohen Zahl der Verkehrsverstöße – Zehntausende pro Monat. „Die Druckkosten betragen 19 Baht pro Ticket, und wenn die Leute sie nicht bezahlen, müssen wir neue schicken. Insgesamt belaufen sich die Druckkosten bereits jetzt auf vier bis fünf Millionen Baht“, so Teeraphol. Zu den häufigsten Vergehen zählt das Motorradfahren ohne Helm, gefolgt von Rotlichtverstößen und Geschwindigkeitsüberschreitungen. Verkehrsteilnehmer warnt Teeraphol, dass die Kameras trotzdem weiterhin Verstöße aufzeichnen und die Bußgeldbescheide zu einem späteren Zeitpunkt ausgestellt werden.