Keine offiziellen Silvester-Feiern in China

Von: Redaktion DER FARANG | 31.12.16

PEKING (dpa) - In Chinas großen Städten gibt es in diesem Jahr keine offiziellen Feiern zu Silvester.



Die Polizei riet dazu, Menschenmengen zu meiden. Bei einer Massenpanik an der Uferpromenade von Shanghai waren kurz vor Mitternacht am Silvesterabend vor zwei Jahren 36 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei hatte später eingeräumt, von der Größe der Menschenmenge völlig überrascht worden zu sein.

Der 1. Januar ist zwar auch in der Volksrepublik ein Feiertag, nach dem traditionellen Mondkalender der Chinesen beginnt das neue Jahr aber stets erst Ende Januar oder im Februar. Diesmal wird das Jahr des Affen am 28. Januar durch das Jahr des Hahns abgelöst. Während der Neujahrsfeiertage kehren viele Menschen in ihre Heimatgemeinden zurück und feiern tagelang mit Feuerwerk. Am 31. Dezember feiern dagegen meist nur junge Leute in den Großstädten.