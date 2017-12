Von: Sam Gruber | 17.12.17

KOH SAMUI: Bis heute gibt es keine Spur und keine weiteren Ermittlungsergebnisse im Falle zweier westlicher Urlauberinnen, die auf Koh Tao seit Januar verschwunden sind bzw. Ende April tot aufgefunden wurden.

Valentina Novozhyonova.

​Die Russin Valentina Novozhyonova (23) ist seit dem 15. Februar nach einem angeblichen Freitauchversuch verschwunden. Ihre Leiche wurde trotz mehrtägiger Suchaktionen nicht gefunden. Ebenso mysteriös ist der von den Behörden als ‚Selbstmord‘ bezeichnete Tod der 30 Jahre alten Elise Dallemagne aus Belgien. Ihre Leiche war am 27. April an einem Plastikseil erhängt oberhalb der Tanote Bucht gefunden worden – die Mutter bezeichnete die sehr späten Ermittlungen als vorschnell und schlampig. Sie weist bis heute jegliche Suizid-Schlussfolgerungen zurück. Informationen des FARANG zufolge ermittelt im Fall Dallemagne nur noch die belgische Kriminalpolizei. Die von thailändischer Seite neu angeordnete Untersuchung durch die Spezialpolizei der Crime Suppression Division (CSD) hatte im Juli weltweit für Aufsehen gesorgt. Danach wurde es wieder still um beide Fälle und keine weiteren Resultate sind bekannt geworden.