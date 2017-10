KOH SAMUI: Eine feuchte Sommerperiode hat die Wasserreservoire der Inseln in diesem Jahr reich beschert.



Vor 12 Monaten musste auf Koh Samui der Wassernotstand ausgerufen werden, im Oktober 2017 fehlt es nirgends am wertvollen Nass. Obwohl die neue Pipeline vom Festland der Provinz Surat Thani immer noch nicht in vollem Umfang Wasser auf die Insel liefert, weil die Bauarbeiten fortdauern, zieht das keine Probleme nach sich. Die Niederschläge waren im Vergleich zur Westküste bei Phuket moderat, aber reichhaltig genug, die Wasserrückhaltebecken bei Lipa Noi, Hua Thanon und Chaweng nachzufüllen. Nun hofft man, im nahenden Monsun ab November nicht so abzusaufen wie im Dezember und Januar 2016/2017. Damals hatten zwei Monate Starkregenfälle die Topsaison ausfallen lassen und Urlauber in Scharen vertrieben.