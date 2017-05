Von: Redaktion DER FARANG | 18.05.17

München (dpa/lby) - Hoch gepokert - und verloren. Wiesn-Chef Josef Schmid (CSU) ist mit seiner Bierpreisbremse gescheitert. Sein Vorschlag, den Höchstpreis für die Maß für drei Jahre bei 10,70 Euro einzufrieren, fiel am Mittwoch im Münchner Stadtrat glatt durch. «Ich bin ganz sicher, dass auf der Wiesn nicht eine Maß weniger konsumiert wird» - auch wenn das Bier nun teurer werde, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) danach. Die Stadträte lehnten auch Schmids Plan zur Verlängerung des Volksfestes um einen «Münchner Tag» ab.

SPD und Grüne hielten Schmid in einer teils durchaus launigen Debatte Populismus vor; räsoniert wurde auch über den Wortstamm «populus» (Volk). Schmid konterte, er vertrete als Wirtschaftsreferent die Interessen der Wiesnbesucher. Wenn das mit dem Vorwurf des Populismus verbunden werde, so lasse er sich gerne Populist nennen. Der frühere Wiesn-Stadtrat Helmut Schmid (SPD) nannte die Vorschläge seines Namensvetters von der CSU «beifallheischend».

Hatte der Wiesn-Chef argumentiert, der Bierpreis sei im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten überproportional gestiegen, so machte der Ex-Wiesn-Stadtrat eine ganz andere Rechnung auf. Das Bier sei sogar billiger geworden, sagte er - wenn man den Preis mit Löhnen und Gehältern vergleiche. Habe ein Besucher 1950 bei einem Bierpreis von 1,70 Mark im Schnitt 82,3 Minuten für eine Maß arbeiten müssen, so seien es 2015 nur 27,6 Minuten gewesen, und im vergangenen Jahr nochmals weniger, nämlich gut 26 Minuten. Und weil die Menschen in Bayern im Schnitt besser verdienen, sei das Bier für einen Einheimischen sogar noch ein wenig billiger. «Statistiken helfen uns nicht weiter», beendete Schmid seine Rechnung.

Bierpreisbremse und Zusatztag sollten nach der Idee des Wiesnchefs die Folgen seines dritten Vorschlags mildern: eine Umsatzpacht für die Wirte zur Finanzierung von Sicherheitsvorkehrungen wegen der Terrorgefahr, insgesamt gut fünf Millionen Euro. Dieser Umsatzpacht stimmte der Stadtrat nach mehrstündiger Debatte zu. Damit die Wirte ihre höheren Kosten nicht auf die Gäste umlegen, wollte Schmid den Bierpreis limitieren; der Zusatztag sollte nach seiner Darstellung die höheren Kosten für die Wirte etwas ausgleichen.

Einige Redner warfen Schmid vor, er habe sein Konzept nicht mit den anderen Faktionen abgestimmt. «Weil ich alles besser weiß, meide ich den Arbeitskreis», lästerte Lydia Dietrich von den Grünen/Rosa Liste. Wäre der Bierpreis gedeckelt worden, hätten die Wirte ihre Mehrkosten auf Essen und andere Getränke umgelegt - zulasten von Familien. Schmids Konzept sei «ein bisschen wie ein Fünferlooping». Eben Achterbahn.

Zufriedene Gesichter auf der Zuschauerbank, wo viele Wirte die Debatte verfolgten. «Das Bier bleibt bezahlbar», sagte Wirtesprecher Toni Roiderer am Ende. Der Preis ist gerechtfertigt.» Was die Umsatzpacht betreffe, so gelte, was die Mehrheit entscheide. Die Stadt sei schließlich Veranstalter der Wiesn.

Schmid selbst nannte das Ergebnis unverständlich. «Damit hat man gegen einen Großteil der Bevölkerung gestimmt, gegen eine Mehrheit der Bevölkerung», sagte er zum Nein beim Bierpreislimit.

Wer auf die Wiesn gehe, könne ja selbst entschieden, ob er den Preis für die Maß ausgeben wolle, sagte dagegen OB Reiter, Schmids Vorgänger als Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef. «Wer fünf Maß Bier auf der Wiesn trinkt und gern 50 Euro plus x dafür zahlt, der wird sich nicht abhalten lassen, wenn er die 1,50 Euro nicht spart.» Die Bierpreiserhöhung liegt alljährlich bei etwa 30 Cent.

Reiter und Schmid hatten bei der OB-Wahl als Konkurrenten gegenübergestanden. Weil es für ein rot-grünes Bündnis zum Regieren nicht mehr reichte, arbeiten SPD und CSU jetzt zusammen. Der Bierpreisstreit hatte im Rathaus für so heftigen Zwist gesorgt, dass Medien zeitweise argwöhnten, das Bündnis stehe auf der Kippe.

«Es gibt wichtigere Themen als die Bierpreisbremse. Weil Wohnungsbau, Mobilität, Verkehr, Umwelt und Sicherheit viel, viel wichtiger sind als das, was wir heute besprochen haben», sagt Reiter nun. «Da braucht es stabile Mehrheiten.»

Mit seinem Bierpreis-Vorschlag hat Wiesnchef Schmid immerhin eines erreicht: Bundesweit ist ihm so viel Aufmerksamkeit zuteil geworden wie selten einem Kommunalpolitiker. Er schaffte es im März auf den «Olymp» bayerischer Politik, den Nockherberg. Beim Starkbieranstich dort erwähnt zu werden, neben den Großen wie Angela Merkel, Martin Schulz und oder Horst Seehofer - das ist schon eine höhere Weihe.