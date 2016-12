KUALA LUMPUR: In Malaysia ist der politische Karikaturist Zunar wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung festgenommen worden. Die Festnahme erfolgte Ende November in Penang.

Wenige Stunden zuvor hatte der Chefminister von Penang, Lim Guan Eng, eine Ausstellung von Karikaturen Zunars eröffnet. Mit den Karikaturen hatte sich Zunar über den tief in einen Korruptionsskandal verwi­ckelten malaysischen Premierminister Najib Razak lustig gemacht. Zunar droht jetzt die zehnte Anklage wegen Volksverhetzung. Gegen keinen anderen Regierungskritiker in Malaysia hat das Regime so viele Volksverhetzungsanklagen erhoben wie gegen Zunar. Dessen spitze Feder fürchten die Machthaber in Kuala Lumpur mehr, alss Reden und Pamphlete der politischen Opposition.