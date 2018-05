Von: Redaktion DER FARANG | 18.05.18

PEKING (dpa) - Bei ihrem ersten China-Besuch seit der Bildung der neuen Bundesregierung wird Bundeskanzlerin Angela Merkel nächste Woche politische Gespräche in Peking führen.



Der chinesische Außenamtssprecher Lu Kang kündigte am Freitag vor der Presse in Peking die Visite für Donnerstag und Freitag an.

Im Mittelpunkt stehen voraussichtlich internationale Krisen wie der Streit um den Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomabkommen sowie der Atomkonflikt mit Nordkorea. Vor dem Hintergrund der Handelspannungen zwischen China und den USA könnte es ferner um Probleme wie mangelnder Marktzugang und erzwungener Technologietransfer gehen, unter denen auch deutsche Unternehmen leiden.

Es wurde erwartet, dass Merkel außer von Regierungschef Li Keqiang auch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen wird. Am Freitag wird die Kanzlerin die südchinesische Metropole Shenzhen an der Grenze zu Hongkong besuchen, die mit ihren Startup-Unternehmen als Hochburg der chinesischen Innovation gilt.