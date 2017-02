Von: Redaktion DER FARANG | 21.02.17

KOH SAMUI: Eine Urlauberin aus Kanada wurde beim Schnorcheln vor der Insel Tao von einem Longtailboot erfasst und tödlich verletzt.

Die 50 Jahre alte Frau hatte vor dem Strand in einem Bereich geschnorchelt, der für Boote ausgewiesen ist. Dort sollen Boote ihre Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Laut der Samui Times haben die acht Insassen des Longtailbootes die auf dem unruhigen Meer schwimmende Ausländerin nicht gesehen. Nach dem Unglück bargen Bootsführer und Fahrgäste die Kanadierin aus der See und brachten sie an Land. Zuerst wurde die Frau in eine Klinik auf der Koh Tao und dann zu einem Krankenhaus auf der Koh Samui gebracht. Dort starb die Schwerverletzte Stunden später. Das Unglück hatte sich bereits am letzten Donnerstag ereignet.