Von: Björn Jahner | 23.11.17

PATTAYA: In Süd-Pattaya wurde am Mittwoch ein kanadischer Expat verhaftet, der beschuldigt wird, einen 13-jährigen thailändischen Jungen sexuell belästigt zu haben.

Zuvor hatte die Mutter des Jungen Anzeige bei der Polizei erstattet und behauptet, der mutmaßliche Täter habe ihren Sohn sexuell missbraucht und die Tat gefilmt, woraufhin das Pattaya-Gericht am Dienstag einen Haftbefehl gegen ihn erließ. Gemäß Berichten von tNews, werden auch Freunde des Beschuldigten des Kindesmissbrauchs verdächtigt, der 71-Jährige hingegen bestreitet alle Vorwürfe.

Beim Zugriff wurden mehrere Video-CDs, ein Smartphone, Tablet, Notebook sowie Bekleidungsstücke als Beweisstücke beschlagnahmt und DNA-Proben gesammelt. Auf dem Polizeirevier wurde der Mann unter Anwesenheit eines Beamten der Kanadischen Botschaft in Bangkok verhört. Der Kanadier war bereits zuvor zwei Mal in Thailand strafrechtlich in Erscheinung getreten, da er für seinen Job als Manager eines Condominiums keine Arbeitserlaubnis vorweisen konnte.