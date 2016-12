THAILAND: Die Einwanderungsbehörde hat angekündigt, zum Beginn der Hochsaison ein wachsames Auge auf Ausländer in Touristengebieten zu werfen, die in illegale Aktivitäten verstrickt sind.

Im Visier der Fahnder stehen insbesondere ausländische Banden, die Touristen berauben oder ausbeuten. In Bangkok werden die Gebiete Khao San Road, Bang Rak, Sukhumvit Road und Soi Nana überprüft, doch auch außerhalb der Hauptstadt, so in den Provinzen Phuket, Chonburi, Chiang Mai, Surat Thani und Songkhla, werden die Immigrationsbeamten nach illegalen Aktivitäten Ausschau halten, in denen Ausländer verwickelt sind. Dabei konzentrieren sich die Verbrechensbekämpfer unter anderem auf Pattaya, Koh Samui, Hua Hin, Doi Suthep und Phu Kradung in Loei.

Im Fokus stehen internationale Gesetzesbrüche, Sexualverbrechen, Menschenhandel mit Kindern und andere Delikte. Hinweise aus der Bevölkerung können über die Kurzwahl 1178 oder rund um die Uhr mit der Kommunikations-App Line über die ID INVEST_IMM gemeldet werden.