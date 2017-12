Von: Redaktion DER FARANG | 16.12.17

CHONBURI: Der schwer erkrankte Somchai Khunpluem alias Kamnan Poh ist vorzeitig aus der Haft entlassen worden.

Das hat Polizei-Oberst Narat Sawettanan, Leiter der Gefängnisbehörde, am Freitag mitgeteilt. Der einstmals einflussreichste Politiker der Ostküste leidet an Krebs im letzten Stadium. Deshalb hat Justizminister ACM Prajin Juntong der Entlassung zugestimmt. Der 80 Jahre alte Somchai wird derzeit in Bangkok im Police General Hospital behandelt. Er soll den Rest seines Lebens mit seiner Familie in Chonburi verbringen. Seine Söhne hatten bzw. haben bedeutende politische Ämter in der Provinz Chonburi inne. Kamnan Poh wurde im Januar 2013 in Bangkok verhaftet, nachdem er Jahre zuvor auf der Flucht gewesen war. Er war in Abwesenheit wegen Anstiftung zum Mord zu einer Gefängnisstrafe von 25 Jahren und wegen Korruption zu fünf Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Nach der Festnahme wurde er in das Bangkok Remand Prison gebracht, dann in das Medical Correctional Hospital und letztlich in das Gefängnis in Chonburi verlegt.